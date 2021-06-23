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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

- Apartmanın çatısından görüntü - Otomobilin bulunduğu sokaktan genel görüntü - Sanayi sitesinde bulunan otomobilden görüntü - Ağaçların dallarının kırıldığı görüntüsü Çanakkale 'de kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ’nin Biga ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Şirintepe Mahallesi Bahar Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü.Etrafa dağılan parçaların bir kısmı sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, temizlik için çalışma başlattı.Ayrıca, sanayi bölgesinde park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği düştü.Fırtına, bazı ağaçların dallarının da kırılmasına yol açtı.

Polis Elektrik Direği Akkale Gesi Zabıta 

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