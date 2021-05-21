Çanakkale Köseler köyüne 1,5 metrelik dolu yağdı



- Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde, sabah erken saatlerde başlayan şiddetli rüzgar ile yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu birikintileri kısa sürede 1,5 metre boyuna ulaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarının ardından Çanakkale ve ilçelerinde yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

Ezine ilçesine bağlı Köseler Köyü'nde dolu yağışı nedeniyle biriken taneler 1,5 metre boyuna ulaştı. Dolu yağışı sonrası bölgede incelemeye çıkan bir vatandaş, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

