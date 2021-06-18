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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Kordon Boyu'nda müsilaj yoğunluğu oluştu

ÇANAKKALE - Kordon Boyu'nda müsilaj yoğunluğu oluştu

- Çanakkale 'de Kordon Boyu'nda biriken müsilaj görüntüleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde Kordon Boyu'nda yoğunlaştı.Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.Sahil bölgesindeki teknelerin çevrelerini saran deniz salyası, kordonun kuytu bölgelerini de tamamen kapladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kordon Akkale Gesi 

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