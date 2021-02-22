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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Kendini polis olarak tanıttığı kişinin döviz ve altınlarını alan şüpheli İstanbul'da yakalandı

ÇANAKKALE - Kendini polis olarak tanıttığı kişinin döviz ve altınlarını alan şüpheli İstanbul'da yakalandı

- Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden görüntüler - Zanlının adliyeye sevk edilmesi Çanakkale 'de kendini polis olarak tanıttığı kişinin döviz ve altınlarını alan şüpheli İstanbul'da yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de bir kişiyi döviz ve altınlarını alarak dolandıran zanlı İstanbul'da yakalandı.Cevatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.U'yu (76) telefonla arayan Suriye uyruklu Y.F. (39), kendisini polis olarak tanıttı.Y.F, M.U'dan kimlik bilgilerinin çalındığını söyleyip yeni kimlik çıkarabilmesi için ziynet eşyasını vermesini istedi.Telefondaki kişinin polis olduğuna inanan M.U, 34 bin 305 avro ile 35 bin 800 lira değerindeki ziynet eşyasını evine gelen Y.F'ye teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayıp polise durumu bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Çalışmalar sonucunda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan Y.F, Çanakkale 'ye getirildi.
Dolandırıcılık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Parmak İzi Ziynet Eşyası Akalan Güvenlik Kamerası Akkale 

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