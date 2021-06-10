Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

ÇANAKKALE - İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

- Yangının çıktığı binadan yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahale etmesi - Söndürme çalışmalarına katılan helikopter - Helikopterin yangına müdahale etmesiİnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de inşaat halindeki yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, helikopter yardımıyla kontrol altına alındı.Kent merkezinde Tuğsavul Caddesi'nde yapımı süren yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çatı kaplamasının söndürülmesinde güçlük çekilince durum Orman Bölge Müdürlüğüne bildirildi.
Bunun üzerine Dardanos mevkisinde bulunan yangın söndürme helikopteri Atikhisar Barajı'ndan su ikmali yapıp yangına havadan su bıraktı.Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan çıkan duman kentin büyük bölümünü kapladı.Olay yerine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yetkililerden bilgi aldı.Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Akkale Emniyet Müdürlüğü Helikopter Yükselen Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement