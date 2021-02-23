ÇANAKKALE - Ezine'de durdurulan minibüste 17 sığınmacı tespit edildi
- Yabancı uyruklu şahısların ilçe emniyet müdürlüğüne getirilişleri Çanakkale 'de durdurulan minibüste 17 sığınmacı tespit edildiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde bir minibüste 17 sığınmacı yakalandı, sürücü gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçileceği ihbarı üzerine 16 AEJ 872 plakalı minibüsü durdurdu.Minibüste Afganistan uyruklu 17 sığınmacı olduğu tespit edildi.Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Minibüs sürücüsü Y.M gözaltına alındı.
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