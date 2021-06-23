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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Devrilen traktörün sürücüsü öldü

ÇANAKKALE - Devrilen traktörün sürücüsü öldü

- Devrilen traktörden görüntüler - Jandarma ekiplerinin incelemeleri - Sağlık ekipleri - Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Akdeniz'in fotoğrafıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Daloba köyünde ikamet eden Hüseyin Akdeniz (79), traktörüyle köy yakınında bulunan tarlasına gitti.Akdeniz'in kullandığı traktör, tarlada çapa yapıldığı sırada devrildi.Devrilen traktörü fark eden bir vatandaş, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Akdeniz'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Bild Akkale Sağlık Ekipleri 

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