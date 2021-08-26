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Çanakkale Devlet Hastanesi önünde şüpheli çanta paniği
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale Devlet Hastanesi önünde şüpheli çanta paniği

Çanakkale Devlet Hastanesi önünde şüpheli çanta paniği

şüpheli çantadan detay

Otobüs Durağı Bomba İmha Uzmanı Akkale Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-güvenlik şeridinden detay
-bomba imha ekiplerinden detay
-çanta sahibinin arkadaşının gelmesi ve polislerle görüşmesinden detay
-çanta içinden detay
-çağdaş ünzal ile röp.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, Devlet Hastanesi önündeki durakta unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından patlatılmak üzere olan çantanın sahibinin arkadaşı gelince herkes rahat bir nefes aldı.Olay, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ek binası önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durakta unutulan sırt çantasını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı hazırlıklarını yaparak fünyeyle çantayı patlatmak üzereyken, çantanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen Çağdaş Ünzal geldi. Telefonu hoparlöre alan Ünzal, arkadaşını polislerle görüştürdü. Ekipler, çanta hakkında detaylı bilgi sorduktan sonra güvenlik amacıyla çantayı inceleyip, tutanak karşılığında Çağdaş Ünzal’a teslim etti.İçerisinde ekmek ve su olduğu ortay çıkan çantanın arkadaşına ait olduğunu ifade eden Ünzal, “Arkadaşımın çantasıydı kendisi telefon açtı geldik, buradan aldık. Çantayı patlamadan kurtardık, çocuk unutunca böyle oluyor biraz daha dikkat etmek gerekiyor. İçerisinde ekmek ve su var çocuk çantası başka ne olabilir, korkulacak bir şey yok ama böyle bir şey oldu artık” dedi.
Ekiplerin çantayı teslim etmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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