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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde koroner yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Çanakkale Devlet Hastanesi'nde koroner yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

yoğun bakım ünitesinden detay

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Açılış Töreni Fedakarlık İl Sağlık Müdürü 

-hastane içinden detay
-açılış töreninden detay
-kurdele kesiminden detay
-il sağlık müdürü Ali Taşçı'nın açıklaması
-hastane önünden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 2. basamak koroner yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kazandırılan 9 yataklı 2. basamak koroner yoğun bakım ünitesi ile birlikte mevcut bulunan 72 erişkin yoğun bakım yatak sayısı yüzde 13 oranında bir artışla 81’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı, “Sağlık camiası olarak 2020 yılı Mart ayından bu yana mesai mefhumu gözetmeden, ailelerimizden fedakarlık ederek canla başla çalışarak mücadele etmekteyiz. Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız ve sağlık tesislerimizde sağladığımız dengeli personel dağılımı ile pandemide başarılı bir süreç yürütülmesine olanak sağlamış olduk. Bu yatırımların gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Valimize, Grup başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu'na şükranlarımızı arz ederim. Pandemi sürecinde, ilimizin 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde diğer zamanlara göre daha fazla ihtiyaç duyulan yoğun bakım birimleri ve donanımları konusunda, ilimizde faaliyet gösteren Doğu Biga Madencilik şirketine, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kazandırmış olduğu 9 yataklı 2. seviye yoğun bakım için Çanakkale’miz adına teşekkür ederim” dedi.
Taşçı açıklamasının devamında, “Böylelikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde mevcut bulunan 72 erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 9 eklenerek yüzde 13 oranında bir artışla 81’e yükselmiş ve Çanakkale’mizin hizmetine kazandırılmıştır. Rabbim bu tesisleri kazandıran ve kazanılmasına vesile olan herkesten razı olsun. Allah bu yerlere muhtaç etmesin ama eksikliğini de vermesin. Dünyada ve bizde pandemi devam etmekte, pandemi kuralları olan ‘Temizlik, Maske ve Mesafe’ ye taviz vermeden uymak zorundayız. Bu sadece sağlık camiasının bir savaşı değil tüm insanların insanlık savaşıdır. Allah’tan bu pandeminin en az zarar ile atlatılmasını nasip etmesini ve herkese de sağlıklı ve uzun bir yaşam vermesini diliyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle 2. basamak koroner yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

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