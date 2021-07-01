ÇANAKKALE - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
- Törenden detaylar - Çanakkale Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir'in konuşması - Denize çelenk bırakılması ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı. Çanakkale Liman Başkan vekili Cüneyt Aydemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, konuşma yaptı.
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