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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

- Törenden detaylar - Çanakkale Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir'in konuşması - Denize çelenk bırakılması ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı. Çanakkale Liman Başkan vekili Cüneyt Aydemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, konuşma yaptı.

Şehit Akkale Irak 

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