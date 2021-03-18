Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Çanakkale’den mektup' konulu skeç duygulandırdı

'Çanakkale’den mektup' konulu skeç duygulandırdı

Skeçten genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Saygı Duruşu Öğretmen Konferans Öğrenciler Kışla 


- Şırnak’ın Uludere ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazınlanan 'Çanakkale'den mektup' konulu skeç, izleyicileri duygulandırdı. Uludere'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Uludere Kaymakamlığı önünde çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam edildi. Ardından Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa geçildi. buradaki programa, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek, İlçe Jandarma Komutanı Alper Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler okunup şarkı ve marşlar söylendi. Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Çanakkale’den mektup' konulu mini skeç izleyenleri duygulandırdı. 'Çanakkale’den mektup' konulu mini skeci canlandıran öğrenciler gösterinin sonunda ayakta alkışlandı. (MY-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement