Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’deki arama çalışmalarına ara verildi

Çanakkale’deki arama çalışmalarına ara verildi

Arşiv görüntüler

( ÇANAKKALE )- Baraj sularına kapılan araçtaki 2 kişinin arama hava muhalefeti sebebiyle ara verildi ÇANAKKALE

Enerji Santrali İş Güvenliği İş Güvenliği Uzmanı Hava Muhalefeti Kar Yağışı 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan biri kadın, 2 kişinin arama çalışmalarına hava muhalefeti sebebiyle ara verildi.
Arama çalışmaları yarın devam edilecek. Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden bugün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp, kayboldu. Cipteki Mürsel Meracıoğlu'nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek'in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi. Telefonla yardım isteyen şahısların yardımına gelen jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına kar yağışının olumsuz etkilemesi sebebiyle ara verildi.
Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek. (AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement