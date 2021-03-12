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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Çanakkale’de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Protokolden detaylar

Kutsal Emanetler Siyasi Parti Mehter Takımı Öğrenciler İstiklal 

-Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması
-Bayrağın göndere toka edilmesi
-Mehter takımından detay
-Kutsal emanetlerin teslim töreninden detay
-Kutsal emanetlerin yola çıkmasından detay

( ÇANAKKALE )- Kutsal emanetler yola çıktı ÇANAKKALE

- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.
Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törende, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmek üzere Çanakkaleli atletlere teslim edildi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askerler, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarla devam ederken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy Yılı olması nedeniyle şiirler okundu. Daha sonra mehter takımının gösterisiyle devam eden tören, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan emanetler, geçtiğimiz yıl Ankara’ya giden atletler tarafından Vali İlhami Aktaş’a teslim edildi. Vali Aktaş emanet aldığı kutsal emanetleri bu yıl Ankara’ya götürecek olan atlet Oğuz Uyar ile Mehtap Polat’a verdi. Seremoni sonrası yola çıkan atletler kutsal emanetleri sırayla; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara il sınırlarından geçirecekler. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler son olarak atletler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.
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