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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Çanakkale’de yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

yaya geçidinden detay

Sosyal Medya Emniyet Kemeri Akkale Yaya Geçidi Konsept 

-yayalardan ve sürücülerden detay
-vali İlhami Aktaş'ın kırmızı çizgiyi çekmesinden detay
-polislerin maske, düdük ve şapka dağıtmasından detay
-genel ve detay görüntüler
-Vali İlhami Aktaş'ın açıklaması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Çanakkale’deki yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi’ uygulamasına başlandı. Çanakkale’nin en işlek noktalarından biri olan Demircioğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen ‘kırmızı çizgi’ etkinliğine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Trafik Şube Müdürü Yasin Pala ve çok sayıda polis ekibi katıldı.
Yaya önceliğine dikkat çekilen uygulamada, geçitlerdeki beyaz noktaların bazı yerleri kırmızıya boyandı. İlk kırmızı çizgiyi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çekti. Daha sonra yaya geçitlerinden geçenlere kırmızı düdük, şapka, broşür ve maske dağıtıldı. Kemersiz sürücülere Vali Aktaş’tan uyarı Çekilen kırmızı çizginin ardından sürücülere maske ve şapka dağıtan Vali İlhami Aktaş, emniyet kemeri takılı olmayan sürücüleri uyarmayı da ihmâl etmedi. Vali Aktaş, “Bakanlığımızın uygulamasıyla uzun süredir devam eden ‘öncelik yayanın, yaya güvenliği’ konsepti çerçevesinde tekrar bugün böyle bir faaliyetle yaya önceliğine dikkat çekmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ölümlü kazaların önüne geçmek, yaya güvenliğini sağlamak ve bu konularda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için arkadaşlarımız birçok yaya geçidinde aynı faaliyeti yürütüp, bugün itibariyle şapka, kırmızı düdük ve broşürlerimizden vatandaşlarımıza dağıttık. Hem sürücülere, hem de yayalara bu konuda dikkat çekip, özellikle sürücülerimizin yaya geçitlerinde önceliği yayalara vermesini sağlayacak çalışmalarda bulunduk” dedi.

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