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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 Afganistanlı gözaltında

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 Afganistanlı gözaltında

uyuşturucu arama köpeğiyle baskın yapılan evlerden yapılan aramalardan detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Akkale 


- Çanakkale’de, 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hassas burunlu uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirilirken, 15 Afganistan uyruklu şüpheli şahıs da gözaltına alındı. (UYC
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