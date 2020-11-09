Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 Afganistanlı gözaltında



- Çanakkale’de, 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hassas burunlu uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirilirken, 15 Afganistan uyruklu şüpheli şahıs da gözaltına alındı. (UYC



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