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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Çanakkale’de trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı

- Çanakkale’de trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı

-Kaza alanından görüntüler

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Aracı Akkale Direksiyon 

--Kaza yapan araçtan görüntü
--Yaşamını yitirenlerin cenaze aracına koyulmasından görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinden Ayvacık’ın Behramkale köyüne gitmekte olan Hüseyin Taş idaresinde 10 KJ 561 plakalı otomobil sürücüsünn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından bulunan bir evin taş duvarına çarptı. Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki Nadire Aydemir ise ağır yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Aydemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (SD-
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