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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

OLAY YERİNDEN GENEL GÖRÜNTÜ

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Jandarma Trafik Kazası Kurtarma Ekibi Akkale Direksiyon 


- Çanakkale'nin Çan ilçesinde çamur yüklü tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Çan ilçesine bağlı Derenti köyü girişinde Nihat Güçükgüzel idaresindeki 17 ABB 446 plakalı çamur yüklü Volvo tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına yan yatarak sürüklendi. 22 AAD 137 dorse plakalı araçta kaza sonrası kupa kabininde kafa kısmı sıkışan sürücü Nihat Küçükgüzel, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine Çan Belediyesi itfaiye kurtarma ekibi ve 112 ekipleri sevk edilirken, 112 ekiplerinin olay yerinde sürücüye yaptıkları müdahale sonuçsuz kaldı. Araçta sıkışan sürücü Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, jandarma tarafından kaza ile soruşturma başlatıldı.
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