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Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

-Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Bild Su Kanalı Akkale Direksiyon 

--Yaralılardan genel ve detay görüntü
--Kaza yapan araçtan görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Edremit istikametine gitmekte olan Berkan Ergen idaresindeki 59 ES 179 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına düşüp takla attı. Yol kenarındaki araziye savrulan araçta sürücü Berkan Ergen ile beraber İrfan Ergen ve Nermin Ergen yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (İY-MŞ)
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