Çanakkale’de suya kapılanların kimliği belli oldu

-çanakkale valisi ilhami aktaş ile röp

-vali aktaş ın acılı aile ile görüşmesinden detay

-ailenin ağlayarak validen yardım istemesinden detay

-genel ve detay görüntüler



( ÇANAKKALE )- Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yükselen baraj sularına kapılan cip içerisindeki birisi kadın 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerine gelerek arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden bugün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp, kayboldu. Kayıp 2 şahsın arama çalışmaları devam ediyor. Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen şahısların yardımına gelen jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlattı. Suya kapılanların kimlikleri belli oldu Sabah saatlerinde ciple Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'ne gitmeye çalışırken suya kapılan vatandaşların kimlikleri belli oldu. Cipteki Mürsel Meracıoğlu'nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek'in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi. “Devletimiz tüm imkanları seferber etmiş durumda” Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerine gelerek arama- kurtarma çalışmalarını yerinde yöneten Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi aktaran Vali Aktaş, “2 vatandaşımızın araçta olduğu bilgisi elimizde mevcut. Tüm idarecilerimiz ile birlikte burada çalışmaları sürdürüyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kadar tüm ekiplerimiz şuanda buradalar. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz” dedi.

Acılı aile İzmir’den geldi Çalışmaları inceleyen Aktaş, Filiz Soydoğan Çiçek'in İzmir'den gelen ailesiyle de görüştü. Çiçek'in kızı İlayda Çiçek ile kız kardeşi Tülay Soydoğan ile görüşen Vali Aktaş, aileye sabır dileyerek arama ve kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.



Çiçek'in kız kardeşi Tülay Soydoğan ise Vali Aktaş'tan yardım isteyerek 'Lütfen, o daha çok genç ne olur, yalvarıyorum bulun" sözleri yürekleri dağladı. GPS sinyaline göre arama gerçekleştiriliyor Öte yandan, kiralık olan cipin şirketini arayan polis ve jandarma ekipleri, GPS'den gelen son sinyale göre arama çalışmalarını sürdürürken, yağan yağmur ve karla beraber suların yükselmesi sebebiyle baraj yolunun da kapandığı görüldü.

Sahil Güvenlik ile polis ekiplerinin balık adamları, baraj içinde yaklaşık 4 saattir kayıp 2 şahsın arama çalışmalarına devam ediyor. Deniz polisi ve AFAD ekiplerince getirilen 2 botta arama- kurtarma çalışmalarında kullanılıyor. (UYC



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