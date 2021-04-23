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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Çanakkale’de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

tören yerinden detay

Çekiliş Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Siyasi Parti 

-çelenk sunumu detay
-saygı duruşu ve istiklal marşı detay
-bayrağın göndere çekilişi detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilen sade törene; İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG.Kd.Bn. Ercan Oran, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Törene katılanlar, korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymayı ihmal etmedi.
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