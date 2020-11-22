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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

sokaklardan detay

Kordon Truva Akkale Truva Atı Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin uygulamasından detay
-kontrol edilen paket servisçilerinden detay
-kordon boyundan detay
-truva atının olduğu bölgeden detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yarın sabah saat 10.00’a kadar devam edecek kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak. Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Bugün itibariyle getirilen kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutuldu. Saat 20.00 itibariyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sokak, cadde ve meydanlarda uygulamalarda bulundu. Paket servisi yapan motosikletlilerin kontrolleri sağlanırken, diğer araç sürücüleri de kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte; İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
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