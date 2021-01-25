Çanakkale’de şiddetli lodos etkili oluyor

-kordon boyunda bulunan güvercinlerle birlikte dalgalardan detay

-fotoğraf çektiren vatandaşlardan detay

-balık tutan vatandaşlardan detay

-boğaz hattındaki feribotlardan detay

-genel ve detay görüntüler



( ÇANAKKALE )- Feribotlar iskeleye yanaşmakta güçlük çekerken, amatör balıkçılar da zor anlar yaşıyor- Bozcaada seferleri iptal edildi ÇANAKKALE



- Çanakkale’de şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Feribotlar iskeleye yanaşmakta güçlük çekerken, dev dalgalarda sahili dövüyor. Çanakkale’de etkili olan şiddetli lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, boğaz ve adalar hattındaki feribot seferlerini aksatıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada; Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de, yarın (Pazartesi) Güney Ege’de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Bozcaada seferlerinin tamamı iptal Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Amatör balıkçılara Lodos engeli Ayrıca, iskele ve kordon boyunda balık tutan amatör balıkçılar da şiddetli lodostan kurtarılamadı. Dalgaların kıyıya vurmasıyla zor anlar yaşayan balıkçılar, bozulan olta takımlarını düzeltmek için uzun çaba harcadılar. (UYC



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