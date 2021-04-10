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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de Polis Haftası kutlandı

Çanakkale’de Polis Haftası kutlandı

törenden detay

Emniyet Müdürü Saygı Duruşu Emniyet Teşkilatı Polis Ekipleri İstiklal 

-çelenk sunumundan detay
-saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasından detay
-emniyet müdürü faruk karaduman ın polis ekipleri sohbetinden detay

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl kuruluş dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan törene; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet müdür yardımcıları, polis ekipleri ve emniyet teşkilatından emekli olan polisler katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Covid-19 tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tören sonunda Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, polislerle sohbet edip, günlerini kutladı. (UYC-İHS)
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