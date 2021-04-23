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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin lira olan ?kokain ele geçirildi

Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin lira olan ?kokain ele geçirildi

narkotik köpeğinin arabanın kaputunda kokaini bulma anı

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-otomobil içerisinde yaptığı aramalardan detay

( ÇANAKKALE ) Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin lira olan kokain ele geçirildi ÇANAKKALE

- Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Çanakkale’de bugün öğle saatlerinde şüphelendikleri 34 DSZ 612 plakalı otomobili durduran Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği Lina ile araç içerisinde arama yaptı. Arabanın her tarafını didik didik arayan narkotik köpeği Lina, kaputun altında bulunan sigorta bölümünde zulalanmış halde, piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain maddesi buldu. Kokain maddesine narkotik ekiplerince el konulurken, otomobil içerisinde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
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