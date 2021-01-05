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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de meyve yüklü kamyon yan yattı, ortalık savaş alanına döndü

Çanakkale’de meyve yüklü kamyon yan yattı, ortalık savaş alanına döndü

yan yatan kamyonun çekiciyle kaldırılmasından detay

İlk Müdahale Kamyon Kasası Trafik Güvenliği Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yerinden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden meyve yüklü kamyon yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü kurtarılırken, kasasında bulunan meyveler yola saçıldı. Kaza, bu akşam saat 22.00 saatlerinde Çanakkale’nin Ezine ilçesi Sarımsakçı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’den İzmir istikametine seyir halinde olan 10 ACE 624 plakalı meyve yüklü kamyonun sürücüsü İbrahim İnkaya, bir an da direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon orta refüje yan yatarken, kamyon kasasında bulunan meyveler de yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü İbrahim İnkaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü İnkaya, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ve Kırım ekibi tarafından kurtarıldı. Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, kısa süreli trafiğe kapanan Çanakkale- İzmir karayolu, Ezine Belediyesi iş makineleri tarafından yola saçılan meyvelerin temizlenmesiyle yeniden açıldı. Yaralı sürücü İbrahim İnkaya, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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