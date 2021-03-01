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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak altında

Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak altında

olay yerinden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Jandarma Maden Ocağı Akkale 


- Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan kurşun madeni ocağında göçük oldu. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor. (SŞ-MŞ)
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