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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

Çanakkale’de kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

kural ihlali yapan sürücülerden detay

Kural İhlali Bild Akkale 

-durdurulan araçlardan detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ sloganıyla, kara yollarında kural ihlali yapan sürücülere drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem yapılan ihlaller hakkında bilgi verildi hem de görüntüler izletildi. ‘Hayat için kısa bir mola’ projesi kapsamında sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tünelinde görsel eğitimler verildi.
Drone ile yapılan eğitim ve denetim faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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