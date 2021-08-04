Çanakkale’de korkutan orman yangını

-alevlerden detay

-devrilen arazözden detay

-tavaklı köyü muhtarı ender şengül ile röp

-olay yerinden genel ve detay görüntüler

-köylülerden detay



( ÇANAKKALE )- Tavaklı’daki orman yangınında sabotaj iddiası ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Tavaklı köyü Muhtarı Ender Şengül, yangında sabotaj olduğunu iddia etti. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde bugün saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Tavaklı İskelesi ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık arazi içerisinde duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Daha sonra yangının çıktığı alana çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden arazözlerden bir tanesi devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Sabotaj iddiası Kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm çamlık arazi zarar gördü. Yangının orman içerisinde doğrudan çıktığını ifade eden Tavaklı Köyü Muhtarı Ender Şengül, “Yangının kontrol altına alındı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangın, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Sabotaj olarak görülüyor. Başka türlü olmasının imkanı yok. Yol kenarından değil, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Köy halkıyla birlikte ilk müdahaleyi yaptık” dedi.

Yangının çıktığı alana; Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu de gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Çam ağaçlarının yer aldığı orman arazisinde soğutma çalışmaları sürüyor.

