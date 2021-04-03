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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de kısıtlamalı cumartesi günü sokaklarda sessizlik hakim

Çanakkale’de kısıtlamalı cumartesi günü sokaklarda sessizlik hakim

Saat kulesinden,

Cumhuriyet Hafta Sonu Akkale Cumhuriyet Meydanı Polis Ekipleri 

-İskele meydanından,
-Kordon boyundan cumhuriyet meydanından,
-Truva atından hem yerden hem de drone ile havadan detay görüntüler

( ÇANAKKALE -DRONE) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artan vaka sayısı nedeniyle geri geldi. Boş kalan meydan ve kordon boyu drone ile havadan görüntülendi. Kısıtlama nedeniyle boş kalan İskele Meydanı, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı ve Truva Atı’nın bulunduğu kordon boyu drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Çok yüksek riskli iller arasında olan Çanakkale’de 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller olan Çanakkale’de kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00'e kadar oldu. Belediye ekipleri, boş kalan sokaklarda yarım kalan çalışmaları tamamlarken, polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. (UYC
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