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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de kar yağışı başladı

Çanakkale’de kar yağışı başladı

-Kar yağışından genel ve detay görüntüler

Hava Sıcaklığı Köy Yolları Akkale Yağan Kar Yağışı 

--Ayvacık ilçesinden genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yoğun kar yağışı başladı.
Tipi şeklinde yağan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Ayvacık ilçesinde bugün saat 18.00 sıralarında kar yağışı başladı.
İlçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü. İlçede hava sıcaklığı da 0 derecenin altına düştü. Yollarda 10 santimetrenin üzerinde kar birinkintileri oluşurken, yetkililer köy yollarının açık olduğu bilgisini verdi. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri saat 20.00 itibariyle tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının gecenin ileriki saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (İY-UYC
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