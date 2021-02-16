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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de kar sevincini buzda kayarak çıkardılar

Çanakkale’de kar sevincini buzda kayarak çıkardılar

çocukların buz üstünde kaymasından detay

Hafta Sonu Akkale Bulduk Kar Yağışı 

-mutlu oldukları ve karı çok beklediklerini söylemelerinden detay

( ÇANAKKALE )- Buzlanan yokuştan plastik panellerle kaydılar ÇANAKKALE

- Çanakkale ve ilçelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından çocuklar buldukları plastik panellerle buz üstünde kayarak doyasıya eğlendi. Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar buldukları plastik panellerle kayarak doyasıya eğlendi. Cami bayırında oluşan buzlanmayı eğlenceye dönüştüren çocuklar, kar sevincini kayarak yaşadı. Vatandaşlar buzlanan zemin üzerinde yürümekte zorlanırken, çocuklar plastik panellerle kayarak mutlu oldu. Kar yağışını çok özlediklerini ifade eden çocukların mutluluğunu mahalle sakinleri pencereden bakarak takip etti. (MU-UYC-MŞ)
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