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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı

operasyon görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Kaçak Kazı Akalan Ormanlı Tarihi Eser Kaçakçılığı Cep Telefonu 


- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 11 şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik sürdürdükleri araştırmalar neticesinde; Bayramiç İlçesine bağlı Palamutoba köyünde bulunan ormanlık arazi içerisinde yapılan operasyon neticesinde 11 şüpheli kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda; “3 adet binek otomobil, 2 adet motosiklet, 1 adet fan motoru ve 50 metrelik hava tahliye hortumu, 1 adet Jeneratör, 2 adet büyük boy hilti, 6 adet hilti ucu, 25 metre uzatma kablosu, 15 metre aydınlatma kablosu ve sistemi, 50 metre halat, 12 adet cep telefonu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak kazı işlemlerinde kullanılan malzemelere de el konuldu.
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