Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı

-karakoldan ekiplerin çıkışı

-depolara düzenlenen baskından detay

-yapılan aramalardan detay

-ele geçirilen kaçak içkilerden detay

-1 şüphelinin adliyeye çıkarılışı



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonunda çok sayıda bandrolsüz alkol ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Biga ilçesinde şüphelendikleri bir araçta sahte- kaçak alkollü içki, etil-metil alkol suçlarına yönelik olarak arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz alkol ve tütün mamulü ele geçirilince 3 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; 609 litre kaçak alkollü içki, 2 bin 918 litre etil alkol, bin.943 adet kaçak sigara ve puro, 3 litre viski kiti ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçak içki ve tütün mamullerine el konuldu. Yürütülen soruşturma neticesinde 4 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli de adliyeye sevk edildi.



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