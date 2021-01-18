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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de Evciler köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Çanakkale’de Evciler köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

vatandaş tarafından kapatılan köy girişinden çekilen detay

Karantina Bild Sayılar Akkale Kışla 

-köyden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantina altına alındı. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vaka sayılarında gözle görülür düşüşler yaşanmasına rağmen Evciler köyünde görülen 11 vaka nedeniyle köy karantina altına alındı. Bayramiç İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bugün saat 12.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle durduruldu. Jandarma ekipleri köy girişinde nöbet tutarken, köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacağı bildirildi.

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