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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı

Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı

sahil bandında bulunan evlerden detay

Lodos Akkale Gesi 

-dalgaların evlere vurmasından detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı. Çanakkale’de dün gece geç saatlerden itibaren Çanakkale Boğazı’nda etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise öğle saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 75 kilometreye ulaştığı öğrenildi. (UYC-BE-İHS)
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