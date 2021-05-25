Çanakkale’de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı

-sağlıkçıların yaşlı adamı ambulansa götürmesinden detay

-denize düştüğü yerden detay



( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Çanakkale kordon boyunda denize düşen yaşlı adamı, suya giren bir polis memuru kurtardı. Olay bugün saat 10.30 sıralarında Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nde bulunan Subay Orduevi karşındaki kordon boyunda meydana geldi. Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kapalı olan sahilde bir adamın denize düştüğü ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Yaşlı adamın suda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polislerden birini denize atlayarak yaşlı adamı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ramazan Bozkurt (80) isimli yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Baygın halde olan Ramazan Bozkurt, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (UYC-

