Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

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( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köyde, jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uyguladıklarını belirtti.

Karantina boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. (İY-MŞ)



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