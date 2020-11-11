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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

-Karantinaya alınan köyde jandarma ekiplerince alınan önlemlerden görüntü

Koronavirüs Karantina Jandarma Akkale Kışla 

--Köyün girişindeki uygulamadan görüntü

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köyde, jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uyguladıklarını belirtti.
Karantina boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. (İY-MŞ)
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