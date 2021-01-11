Çanakkale’de bayrak töreni yapıldı

-okuldan detay

-istiklal marşının okunmasından detay

-bayrak töreninden genel ve detay görüntü



( ÇANAKKALE ) -, İstiklal Marşı okundu ÇANAKKALE



- Çanakkale’de okullarda bayrak töreni ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine bugün Çanakkale’deki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı'nın okundu. Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen törene ise Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler ve idari kadro yönetimi katıldı.

Tören, bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. (UYC



loading...