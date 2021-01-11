Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de bayrak töreni yapıldı

Çanakkale’de bayrak töreni yapıldı

öğretmenlerden detay

Öğretmenler Öğretmen Akkale Kullar İstiklal 

-okuldan detay
-istiklal marşının okunmasından detay
-bayrak töreninden genel ve detay görüntü

( ÇANAKKALE ) -, İstiklal Marşı okundu ÇANAKKALE

- Çanakkale’de okullarda bayrak töreni ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine bugün Çanakkale’deki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı'nın okundu. Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen törene ise Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler ve idari kadro yönetimi katıldı.
Tören, bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. (UYC
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı