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Çanakkale’de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı

teknenin babakale balıkçı barınağına yanaştırılması

Operasyon Balıkçı Teknesi Umut Yolculuğu Uluslararası Gözaltı 

-göçmenlerin sağlık kontrolü ve kimlik belirlemesi
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE )- Umuda yolculuk için 7 bin dolar para ödemişler ÇANAKKALE

- Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 231 düzensiz göçmen ile tekneyi kullanan 2 organizatör yakalandı. İtalya’ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğunda organizatörlere 7 bin dolar para ödedikleri öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan’ın Midilli Adası’nın batısında uluslararası sularda Çolaklar-1 teknesine yaptığı operasyonda çeşitli ülkelere mensup 231 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda tekneyi kullanan 2 Türk de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklar-1 adlı tekne ile Çanakkale'den denize açılan 231 düzensiz göçmen, uluslararası sularda yol alırken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu toplam 231 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Tekneyi kullanan iki Türk de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu Çolaklar-1 adlı tekne Babakale’deki balıkçı barınağına çekildi. Göçmenler sağlık kontrolü ve kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmenlerin İtalya'ya gitmek için organizatörlere 7 bin dolar para ödedikleri öğrenildi. (UYC
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