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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de alev alev yanan araç küle döndü

Çanakkale’de alev alev yanan araç küle döndü

alev alev yanan araçtan detay

Polis Bild Akkale Polis Ekipleri 

-soğutma çalışmalarından detay
-oluşan kuyruktan detay genel ve detay görüntüler
-itfaiyenin gelişinden detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - Alev alan araç küle döndü ÇANAKKALE

- Çanakkale’de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı. 3 kişinin bulunduğu otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay bugün saat 15.15 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. U.M idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı.
Otomobil içinde bulunan U.M ve beraberindeki 2 kişi araçtan çıkarak, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı söndürmeyi başardı. Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak Çanakkale- İzmir istikametini bir süre araç trafiğine kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Çanakkale- İzmir karayolu yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (UYC
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