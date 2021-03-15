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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

- Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

çanakkale boğazındaki feribotlardan detay

Feribot Seferleri Çanakkale Boğazı Akkale Feribot İskelesi Deniz Ulaşımı 

-çanakkale feribot iskelesinden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattındaki de bazı feribot seferleri iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den ise saat 09:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
(UYC
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