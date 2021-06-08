Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de 98 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de 98 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı

organizatörlerin adliyeye sevkinden detay

Güzergah İran Kaçak Akalan Akkale 

-düzensiz göçmenlerden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda 10 göçmen kaçakçısı ile 98 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.45 sıralarında İzmir- Çanakkale karayolu güzergahında şüphelendikleri bazı araçları takibe aldı. Şüpheli araçlardan 4 tanesi Çanakkale il merkezi, 2’si Lapseki, 1 tanesi Gelibolu ilçesinde olmak üzere toplam 7 araç durduruldu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurtdışına götürülmek üzere İstanbul’dan Çanakkale’ye getirdiği tespit edilen 71’i Afgan, 14’ü Somali, 7’si İran, 3’ü Yemen ve diğer 3’ü ise Eritre uyruklu 98 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı. Gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçısı alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 98 düzensiz göçmen ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (UYC
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement