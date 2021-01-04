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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından vatandaş soluğu kordonda aldı

Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından vatandaş soluğu kordonda aldı

iskelede balık tutanlardan detay

Kordon Akkale Truva Atı Feribot İskelesi Balık Tutma 

-Sedat Söyler ile röp
-iskele meydanından detay
-kordonda gezenlerden detay
-truva atında fotoğraf çektirenlerden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bu süreyi kimisi balık tutarak, kimisi de kordonda yürüyüş yaparak geçirdi. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Tüm Türkiye’de 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 saat 05.00’da sona erdi. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bazı vatandaşlar vaktini balık tutarak geçirirken, bazıları da kordon boyunca yürüyüş yapıp, temiz havanın tadını çıkarttı. “Kurallara uyarsak korona virüsü atlatacağımıza inanıyorum” Çanakkale feribot iskelesine balık tutmaya gelen Sedat Söyler, “Çanakkale merkezine hava güzel, balık havası var diye geldik. 3 gün evde kurallara uyduğumuz için şuan buraya gelerek gönül rahatlığıyla balığımızı tutmaya çalışıyoruz. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Biz, kurallara uyarsak korona virüsü atlatacağımıza da inanıyorum” dedi.
(UYC
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