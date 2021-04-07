Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 38 düzensiz göçmen yakalandı

zanlıların adliyeye çıkarılışı

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Kaçak Akalan Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı Akkale 


- Çanakkale’de, durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonetin içerisinde 11’i çocuk toplam 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda; 5 Nisan Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında çevre yolu Adliye kavşağında yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 1 otomobil ile 1 kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kapalı kasa bölümünde, kaçak yollardan yurt dışına götürülmek üzere İstanbul’dan Çanakkale’ye getirildikleri tespit edilen 11’i çocuk 38 Afgan uyruklu şahıs ile 28 adet can yeleği ele geçirildi. Yapılan uygulama neticesinde göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. 6 Nisan Salı günü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkmeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si Göçmen Kaçakçılığı Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 38 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ise yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement