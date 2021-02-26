Çanakkale’de 18 günlük Harika bebek kütüphanenin en küçük üyesi oldu

-anneanne ile röportaj

-anne ile röportaj

-baba ile röportaj

-harika bebekten detay

-kayıt sırasından detay

-hediyelerin takdiminden detay



( ÇANAKKALE )- Aile boyu kitap kurdu çıktılar anne 2011, anneanne ise 2018 yılının en çok kitap okuyan kişileri ödülünü aldı ÇANAKKALE



- Çanakkale’de, 18 gün önce dünyaya gelen Harika bebek, anne ve babasıyla birlikte Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi´ne kayıt yaptırarak en minik üyesi oldu. Çanakkale’de, bebeklerine anne karnındayken okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Selman- Hasret Işık çifti, bu süreçte bol bol kitap okudu. Daha sonra Harika adını verdikleri yavruları hayata gelince, gerekli sağlık işlemlerinin ardından çiftin ilk işi minik bebeklerini kütüphaneye kayıt ettirmek oldu. Bugün öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi´ne giden Işık çiftine anneanne Leyla Şahin’de eşlik etti. Anne Hasret Işık 2011 yılında, anneanne ise 2018 yılında kütüphanenin en çok kitap okuyan kişi ödüllerini aldı. Minik Harika Işık’ın kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kütüphane üye kartı Çanakkaleli yazar Ahmet Kaşıkçı tarafından takdim edildi. Kütüphane personeli ise imzaladıkları kitapları büyüyünce okuması için Işık çiftine teslim etti. “Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum” Harika Işık’ın anneannesi Leyla Şahin, “Uzun zamandan beri kitap okuyoruz ve bunun bebeğimize aşılanması içinde, onu üye yapmak için kütüphanemize getirdik. Yavrularını kitapla beslemeyen nesil için gelecek çok acıdır. Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum” dedi.

“Anne karnındayken kitap okumaya başladım” Bebeği anne karnındayken kitap okumaya başladığını belirten Hasret Işık, “Bebeğim karnımdayken, daha ilk düştüğü andan itibaren kitap okumaya başladım. Hep sürekli olarak masallar ve kitaplar okudum, şarkılar dinlettim. Bebeğime en güzel şekilde aşıladığımı düşünüyorum. Bende 2011 yılında en çok kitap okuyan ödülü aldım. İnşallah bebeğimde aynı şekilde bu mirası taşıyacak. Bütün vatandaki, bebeklerimiz böyle güzel kitaplar okusun. Onlar bizim için birer hazine. Bebeğimizi bugün kütüphaneye kayıt ettirmek için buradayız” diye konuştu.

Baba Selman Işık ise “Bunlar çok güzel, heyecan verici duygular. Şu anda burada olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kitapla büyümesinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdiden kitaba aşılayalım. Kitap sevgisini öğretelim. İnşallah bunların geri dönüşü olur” şeklinde konuştu.

(UYC



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