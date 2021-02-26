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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

Köyün girişinden görüntüler

Karantina Akkale Kışla Trol 

-Jandarma ekiplerinin yol kontrolünden görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti.
14 günlük karantina süresi boyunca, köye giriş çıkış yasağı uygulanacak.
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