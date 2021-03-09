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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı

- Çanakkale Boğazı'ndan görüntüler - Boğazdan geçiş yapan gemiler Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı, tanker ve konteyner gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, güneyden kuzeye seyredecek Bermuda bayraklı "LNG Bonny 2", Liberya bayraklı "Maersk Kotka" ve "MSC İngy" gemileri için hazırlık yaptı.En küçüğü 299, en büyüğü 399 metre uzunluğunda olan gemilerin geçişinden dolayı saat 03.45'te tek yönlü transit gemi seyrine kapatılan boğazda ulaşımın 10.45'te normale dönmesi planlanıyor.Aynı nedenle boğaz trafiğinin yine tek yönlü transit gemiler için 13.30 - 20.15 saatlerinde kapalı kalacağı bildirildi.
Tanker ve konteyner gemilerinin geçişlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler refakat ediyor.

Uzunlu Bild Akkale Gemi Trafiği Boğaz Trafiği 

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