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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

Çanakkale boğazında sefer yapan feribotlardan detay

Bild Adala Akkale Gemi Trafiği 

-dur yolcu yazısı önündeki feribotlardan detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından saat 08.45’te Kuzey ve Güney’den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında gemi ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’de yoğun sis nedeniyle Gelibolu- Lapseki hattındaki seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
(UYC
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