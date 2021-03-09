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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

çanakkale boğazından tankerlerin geçişinden detay

Uzunlu Çanakkale Boğazı Akkale Gemi Trafiği Boğaz Trafiği 

-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale Boğazı, konteyner ve tanker gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), en küçüğü 299, en büyüğü 399 metre uzunluğunda olan gemilerin geçişinden dolayı saat 03.45’te tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattığını duyurdu. Yapılan planlamada gemi trafiğinin 10.45’te normale dönmesi bekleniyor. Güneyden Kuzey istikametine seyredecek Bermuda bayraklı "LNG Bonny 2", Liberya bayraklı "Maersk Kotka" ve "MSC İngy" gemilerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler refakat edecek. Öte yandan, yine tanker ve konteyner gemilerinin geçişleri için boğaz trafiği yine tek yönlü transit gemiler için 13.30-20.15 saatlerinde kapalı kalacağı öğrenildi. (UYc
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