Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj balıkçıların kabusu oldu

-sahil kısmından detay

-olta balıkçılarıyla birlikte detay

-Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu ile röp

-genel ve detay görüntüler



( ÇANAKKALE -TEKRAR) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de son birkaç gündür ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) balıkçı ağlarına zarar vermesinin yanı sıra oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor.Çanakkale Boğazı’nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan müsilaj nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkamazken, bu durumda balık fiyatlarının artmasına neden oldu.Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, “Şimdi burada görüntüde de görüldüğü gibi, balıkçılar tarafından kaykay ya da deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kirliliği ne oluşturuyor? Organik madde birikimi oluşturuyor. Organik maddeyi fitoplankton dediğimiz tek hücreli deniz canlıları oluşturuyor. Bunlar yoğun algelblum dediğimiz, litrede milyonlarca sayıya ulaşıyorlar ve Marmara Denizi yüzey akıntı sistemine sahip olduğu için, dip akıntı sistemi var ama kaykay ile ilişkili olarak sadece yüzey akıntı sisteminden bahsedeceğim. Bu akıntının olmadığı bölgelerde organik madde birikimi 150-200 metrede tamamen biyolojik parçalanmaya uğrarlar. Ama Marmara Denizi’nde bu kuvvetli akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor” dedi.

“Balıkçılar açısından son derece problemli”Müsilaj olayının balıkçılar açısından büyük sorunlara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, “Bu organik çorba oluşumu da Marmara Denizi’nin tüm bölgelerinde var. Ben bunu inceledim; Kuzey ve Güney bölgelerinde de var. Dolayısıyla akıntı nedeniyle liman bölgelerine taşınma söz konusu oluyor. Yani burada gördüğünü şey tamamen kaykay olayı değil. Marmara Denizi’nin ya da Çanakkale denizinin açık sularından buraya doğru taşınmış ve birikmiş olay. Balıkçılık açısından son derece problemli bir olay, yani Çanakkale’deki balık fiyatlarının artışına neden olan bir durum. Balıkçılık hatta turizm açısından da kötü görüntüye sebep olan bir olay” diye konuştu.

“İnsan sağlığı için sorun oluşturmuyor”Hava sıcaklıklarının değişimi nedeniyle ortaya çıkan müsilajların insan sağlığına herhangi bir zararının olmadığını da sözlerine ekleyen Türkoğlu, “İnsan sağlığı açısından bir sorun oluşturmuyor. Burada şuanda solunum yapıyoruz değil mi? Bize bir problemi yok. Bazen bu algler toksin madde de salgılayabilirler ama bunlar şuanda organik çorbaya ulaştığı için insan sağlığı açısından bir tehlike görmüyorum. Ama balıkçılık açısından son derece problemli bir olay” şeklinde konuştu.





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